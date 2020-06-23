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Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем

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Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем.

«Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!» — написал он в своем Твиттер.

Ранее торговый советник Белого дома Питер Наварро в эфире Fox News сообщил, что президент Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

«Она прекращена. Они (представители КНР — Ред.) приехали сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку — и это было через целых два месяца после того, как они узнали, что вирус распространяется», — сказал он.

«Я думаю, что все здесь внутри и за пределами этой страны теперь понимают, что Китай лгал, а американцы погибли», — отметил Наварро.

Отношения США и Китая существенно ухудшились с момента подписания сторонами первой фазы торгового соглашения в январе 2020 года. В мае Трамп пригрозил разорвать все отношения с Китаем, обвинив Пекин в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию коронавируса. Проблемы в отношениях двух стран усилились после решения Пекина ввести новый закон о национальной безопасности в Гонконге.

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил по итогам прошедшей ранее встречи в Гонолулу (Гавайи) с Ян Цзечи, отвечающим за международную политику в руководстве Коммунистической партии Китая, что КНР обещает придерживаться всех обязательств в рамках торговой сделки.

Первая фаза торговой сделки предусматривает импорт Китаем американских сельхозтоваров на сумму $36,5 млрд в этом году.

Китай, Дональд Трамп
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