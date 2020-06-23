В Украине за сутки 833 новых случаев коронавируса

За сутки 22 июня в Украине COVID-19 диагностировали у 833 человек, 23 больных умерли, 314 человек выздоровели.

Об этом свидетельствую обновленные данные СНБО.

Всего за время пандемии в Украине заболели коронавирусной болезнью 38 074 человек, умерли 1 035 пациентов, выздоровели 16 956 больных. Сейчас болеют 20 083 человек.