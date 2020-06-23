Прибыль банковской системы Украины в мае сократилась

Платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн), свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.
Согласно им, за пять месяцев 2020 года чистая прибыль банков увеличилась на 23,6% — до 28,964 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (23,428 млрд грн).
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