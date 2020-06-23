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ГБР проводит обыски в Одесском горсовете

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ГБР проводит обыски в Одесском горсовете

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Николаеве, проводят 16 обысков, в том числе в Одесском городском совете, в рамках расследования дела о закупке онлайн-учебников, которые были в свободном доступе.

«По предварительной информации, 18 июня 2018 года должностные лица Департамента экономического развития Одесского городского совета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников. По его результатам с частным предприятием был заключен договор и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 млн 900 грн. Частным предприятием, которое было признано победителем тендера, был предоставлен доступ к ресурсу с учебниками, которые находились в свободном доступе на сайте Министерства образования Украины», — сообщает пресс-служба ГБР.

В 2019 году чиновники повторно внесли заведомо недостоверные ведомости об эффективности реализации указанной программы и внесли соответствующие изменения в Городскую целевую программу поддержки инвестиционной деятельности на территории Одессы на 2019-2021 годы по вопросам финансирования указанных мероприятий.

Как установило следствие, фигуранты дела привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, которые обеспечивали завышение стоимости услуг. В дальнейшем бюджетные средства присваивались путем перевода на счета подконтрольных предприятий, а в дальнейшем обналичивались и распределялись между всеми участниками схемы.

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По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Одесса, ГБР
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