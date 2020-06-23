В Италии зафиксировали минимальное с конца февраля число смертей из-за коронавируса

Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии выросло за сутки на 18, общее число летальных исходов достигло 34 675. Об этом сообщил во вторник департамент гражданской защиты страны.

Нынешний показатель — самый низкий в Италии с конца февраля, когда произошла локальная вспышка вызываемого коронавирусом заболевания. Днем ранее было зафиксировано 23 летальных исхода. Больше всего умерших в Италии за день было зарегистрировано в конце марта — 969 человек.

Суточный прирост новых случаев заражения по стране составил 122, из них 62 случая зафиксированы в северной Ломбардии, ставшей эпицентром вспышки заболевания. В восьми из 20 областей Италии за прошедшие сутки никто не заразился. В настоящий момент лечение проходят менее 20 тыс. человек, причем в 10 областях нет пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Всего с начала пандемии уже вылечились 184 585 человек. В отделениях интенсивной терапии остаются менее 120 человек. Общее число инфицированных в Италии, включая умерших и излечившихся, достигло 238 833.