Число заболевших COVID-19 в России превысило 600 тысяч

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7 176 новых случаев заражения COVID-19, сообщил местный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в стране коронавирус выявили у 606 881 человек.

Также за сутки в РФ умерли 154 человека с коронавирусом, за все время — 8513.