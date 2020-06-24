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МВФ прогнозирует падение мирового ВВП на 4,9% в 2020 году

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МВФ прогнозирует падение мирового ВВП на 4,9% в 2020 году

МВФ ухудшил свой апрельский прогноз по мировому ВВП, который, как ожидается, упадет на 4,9% в текущем году, но восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.

«Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность в первой половине 2020 года, чем ожидалось, и восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее», — говорится в опубликованном в среду июльском бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

Как указывается в докладе, фонд ухудшил свои прогнозы по мировому ВВП в 2020 году на 1,9 процентного пункта (п. п.), а в следующем году — на 0,4 п. п.

В фонде подчеркивают, что «степень неопределенности по данному прогнозу выше, чем обычно». «Базовый прогноз опирается на ключевые предположения о последствиях пандемии», — считают специалисты. Отмечается, что в апрельском прогнозе указывалось «на беспрецедентное снижение глобальной экономической активности из-за пандемии коронавируса». «Полученные с тех пор данные предполагают еще более глубокий спад, чем прогнозировалось ранее для ряда стран», — говорится в документе. По мнению фонда, «значительный удар был нанесен по рынку труда» многих стран. Так, во всем мире в первом квартале 2020 года по сравнению с четвертым кварталом прошлого года исчезло более 300 млн рабочих мест.

Средняя инфляция в странах с развитой экономикой снизилась примерно на 1,3 п. п. с конца 2019 года до 0,4% (в годовом исчислении) к апрелю 2020 года, в то время как в странах с формирующейся рыночной экономикой она снизилась на 1,2 п. п., до 4,2%.

Согласно прогнозам, падение ВВП стран с развитой экономикой в 2020 году составит 8%, что на 1,9 п. п. ниже, чем в апрельском прогнозе. Глубокий экономический спад в этом году ожидается в США (падение ВВП на 8%), Японии (5,8%), Великобритании (10,2%), Франции (12,5%) Италии и Испании (по 12,8%). Как ожидают в МВФ, в 2021 году темпы роста в странах с развитой экономикой увеличатся на 4,8%. ВВП стран с развивающимся рынком упадет в этом году на 3%, в следующем, как ожидается, он увеличится на 5,9%.

ВВП РФ упадет на 6,6% в нынешнем году, но вырастет на 4,1% в следующем году.

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Эксперты МВФ призывают международное сообщество оказывать финансовую помощь бедным странам в деле развития их сферы здравоохранения, а также облегчать их бремя задолженности. Фонд подчеркивает необходимость того, чтобы разрабатываемая вакцина от коронавируса была доступной для всех стран.

ВВП, МВФ
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Среда, 24 июня 2020
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