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В Украине активно начали действовать «экорейдеры», - СМИ

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В Украине активно начали действовать «экорейдеры», - СМИ

Жертвами экологических рейдерских атак так называемых «экорейдеров» и которыми заинтересовались одиозные чиновники различного достоинства стали крупные украинские предприятия, такие как Комплекс Агромарс («Гавриловские курчата»), а также ряд предприятий, которые сотрудничают с известным брендом «БРСМ-Нафта». Среди тех, кто приложил к этому руку - председатель комитета всеукраинской ОО «Лига юристов Украины» Павел Куфтырев.  Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном изданием «Дело».

Издание отмечает, что фамилия этого Куфтырева начала звучать в различных СМИ еще в 2006 году. Тогда сообщалось о попытках рейдерских захватов фармацевтической компании «Дарница», «Киевской фабрики технических бумаг», «Украгрожильебытстрой» и других. Каждый раз со стороны рейдеров в переговорах участвовал Павел Куфтырев, которого СМИ связывают с группой «Приват» и Михаилом Кипперманом.

Сейчас, по данным издания, Куфтырев является советником главы СБУ Ивана Баканова. В программе «Наші гроші» медийщикам удалось заснять, как сотрудник контрразведки СБУ Евгений Сытник посещал «знаменитый» ресторан нардепа из «Слуги народа» Николая Тищенко «Велюр», в котором почти каждый день, несмотря на карантин, встречались представители власти и олигархи, а также и сам Куфтырев.

В статье также указывается, что Куфтырев установил неформальные связи с рядом нардепов, в том числе и вице-спикером ВРУ Русланом Стефанчуком. А ОПГ экорейдеров-«аферистов» сейчас под прикрытием общественной экологической организации «обрабатывает» местных жителей населенного пункта, обещая им крупные выплаты из-за якобы значительного ущерба окружающей среде от предприятия, расположенного неподалеку. Затем волю возмущенного народа легко трансформируют в миллионные или миллиардные иски к этому предприятию. 

«Для организации схемы рейдерского давления на предприятия, которые сотрудничают с брендом «БРСМ-Нафта» Куфтырев специально создал общественную организацию «Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии», руководителем которой является Олег Верник», - сказано в публикации.

При этом, как выяснили расследователи, поводом для аферы Куфтырев выбрал пожар, который произошел на нефтебазе в селе Крячки Васильковского района еще в 2015 году (то есть 5 лет назад).

Как сообщало издание, тогда местным жителям пообещали большие деньги, которые можно получить за иски о моральном ущербе. Куфтырев получил беспрецедентное судебное решение об аресте всех активов предприятий, сотрудничающих с брендом «БРСМ-Нафта». Под арест попали даже некоторые предприятия, имеющие схожее название, но никак не связанные с известной сетью автозаправочных комплексов.

Сейчас, по данным издания, Куфтырев в своих «схемах» начал использовать омбудсмена Людмилу Денисову. Так, по заявлению Верника к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, представители Секретариата омбудсмена начали осуществлять мониторинговые визиты на совершенно другую нефтебазу, принадлежащую ООО «БРСМ-Нафта» (которая находится в 100 км от города Василькова), якобы для установления «нарушений прав человека».

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Более того, Денисова неоднократно направляла к премьер-министру Украины безосновательные и бездоказательные обращения, на основании которых были выданы поручения о проведении внеплановых проверок органами ГСЧС и экоинспекции, указывается в статье.

«Изучив документы, мы обнаружили, что все проверки, инициированные исключительно Денисовой, были по обращению гражданина Верника, - цитируется в статье адвокат Марина Сахошко, которая защищает компанию «БРСМ-Нафта». - К большому сожалению, госпожа Денисова в оперативном порядке реагирует на обращения Верника, продолжая безосновательные нападки на бизнес».

По данным журналистам, в ближайшее время атаками псевдоэкозащитников могут стать предприятия в Николаевской области.

рейдерство, рейдеры, Павел Куфтырев
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