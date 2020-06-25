Нацбанк незначительно ослабил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 25 июня, ослабил официальный курс гривны на 4 копейки — до 26,6509 грн за доллар против 26,6078 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,0675 грн за евро против 30,1227 грн за евро накануне.