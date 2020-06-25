Украина установила очередной антирекорд - почти тысяча заболевших за сутки

За сутки 24 июня в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 994 человек, 16 больных умерли, 349 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За все время пандемии коронавирус обнаружили у 40 008 украинцев, 1 067 человек умерли от осложнений, 17 758 человек выздоровели. Сейчас болеет еще 21 183 человека.