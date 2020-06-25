Показатель активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения

Показатель количества активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Когда мы определялись с этим критерием (40 на 100 тыс. населения для распределения стран на красную и зеленую зоны — Ред.), Украина была в условиях адаптивного карантина. Показатель активных больных в Украине тогда составлял около 37 на 100 тыс. населения, на сегодняшний день он составляет около 50. И это все случилось буквально за 10 дней",- сказал он.

Напомним, что за сутки 24 июня в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 994 человек — это новый антирекорд.