За сутки в РФ заразились коронавирусом более 7 тысяч человек

Число случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки возросло на 7 113, до 613 994. Об этом сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Из данных штаба следует, что в относительном выражении рост замедлился до рекордно низких 1,17%. Число выявляемых в сутки случаев девятый день не превышает 8 000 и непрерывно снижается около недели.

Всего в РФ болеют 230 225 заразившихся коронавирусом.

Число вылечившихся за сутки пациентов составило 6 342, всего уже выздоровели 375 164 человека. Согласно данным штаба, число вылечившихся превысило 61% от общего количества заразившихся коронавирусом в стране.

Всего от инфекции в РФ умерли 8 605 человек, за сутки — 92. По информации штаба, общее число умерших составляет 1,4% от всех заразившихся в России.