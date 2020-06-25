За сутки в РФ заразились коронавирусом более 7 тысяч человек

Число случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки возросло на 7 113, до 613 994. Об этом сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Из данных штаба следует, что в относительном выражении рост замедлился до рекордно низких 1,17%. Число выявляемых в сутки случаев девятый день не превышает 8 000 и непрерывно снижается около недели.
Всего в РФ болеют 230 225 заразившихся коронавирусом.
Число вылечившихся за сутки пациентов составило 6 342, всего уже выздоровели 375 164 человека. Согласно данным штаба, число вылечившихся превысило 61% от общего количества заразившихся коронавирусом в стране.
Всего от инфекции в РФ умерли 8 605 человек, за сутки — 92. По информации штаба, общее число умерших составляет 1,4% от всех заразившихся в России.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016