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В США новый антирекорд заражений коронавирусом за сутки

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В США новый антирекорд заражений коронавирусом за сутки

В Соединенных Штатах выявили рекордно высокое число новых заражений коронавирусом, передает в четверг CNBC.

Так, за последние сутки в стране выявлено свыше 45,5 тыс. новых случаев заражения.

В частности, во Флориде и Калифорнии зафиксировали рекордно высокое число новых заражений коронавирусом. В Калифорнии за последние два дня на 69% выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом. За сутки там зарегистрировали более 7,1 тыс. новых случаев заражения. Всего в этом штате выявлено более 190 тыс. заразившихся COVID-19. Госпитализированы с коронавирусом в Калифорнии более 4 тыс. человек, за последние 2 недели это число выросло на 29%.

Компания Disney заявила, что откладывает открытие тематических парков развлечений в Калифорнии. Ранее планировалось возобновить работу парков 17 июля, но пока неизвестно, когда это теперь произойдет. В компании заявили, что будут ждать обновленного руководства и оценки ситуации со стороны властей штата и, при принятии решения о новой дате возобновления работы парков, будут ориентироваться на эту информацию. Также в компании рассматривают перенос на более поздний срок премьеры фильма «Мулан», которая была запланирована на 24 июля. В США пока не работают кинотеатры, разные киносети в США запланировали открытие своих кинотеатров в течение июля.

Сотрудники парков Disney во Флориде подписали петицию с просьбой к руководству отложить открытие парков, поскольку в этом штате, также как и в Калифорнии, регистрируется высокое число заражений ежедневно. За последние сутки там выявили более 5,5 тыс. новых заражений.

Также высокое число заражений до сих пор выявляют в Аризоне, Техасе, Алабаме, Арканзасе, Южной и Северной Каролинах, и в штате Юта. Эти штаты считаются «горячими точками» по коронавирусу. Накануне губернаторы штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут объявили, что прибывающие к ним из штатов «горячих точек» граждане США должны будут теперь отправиться на двухнедельный карантин. В этих трех штатах ситуация с коронавирусом уже стабилизировалась, и власти опасаются новых вспышек заражений, которые могут быть ввезены американцами из других штатов.

Несмотря на то, что в Нью-Йорке регистрируется уже не так много заражений, как раньше, мэр города Билл де Блазио накануне сообщил об отмене городского марафона, запланированного на 1 ноября. Этот марафон считается одним из самых крупных и престижных в мире, в 2019 году в нем финишировали более 53 тыс. человек.

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Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 9,4 млн случаев заражения COVID-19, скончались с коронавирусом более 482 тыс. человек. В США за время пандемии зарегистрировали 2,38 млн случаев заражения, скончались в этой стране более 121,9 тыс. человек.

При этом в ВОЗ заявили, что вспышки коронавируса в Америке — как Южной и Центральной, так и в Северной — до сих пор не достигли своего пика.

США, коронавирус
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