Число жертв коронавируса в мире превысило 488 тысяч

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 07:00 пятницы достигло 488 тыс. 824 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 640, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 4 тыс. 600.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 07:00 пятницы насчитывалось 9 млн 586 тыс. 769 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 178 тыс. 112 против 145 тыс. 291 по состоянию на 08:00 минувшего четверга, излечились 4,8 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США — 2 млн 421 тыс. 134 (124 тыс. 402 скончавшихся), Бразилии — 1 млн 228 тыс. 114 (умерли 54 тыс. 971).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 63,1. В США на 1 млн населения скончались 383 человека, в Бразилии — 259.