Нацбанк немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 26 июня, ослабил официальный курс гривны на 5 копеек - до 26,7002 грн за доллар против 26,6509 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,9122 грн за евро против 30,0675 грн за евро днем ранее.