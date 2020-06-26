В США выявили почти 40 тысяч новых случаев коронавируса

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на рекордные почти 40 тысяч, свыше 2,4 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 39 972 случая заражения, скончались еще 2 425 пациентов с COVID-19.
Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 422 312 случаев заражения и 124 415 летальных исходов. Отмечается, что свыше 663 тысяч человек выздоровели.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 9,6 миллиона человек, умерли свыше 489,5 тысячи людей с подтвержденным COVID-19.
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