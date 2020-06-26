Журналисты подсчитали богатства Медведчука в аннексированном Крыму

Семья кума президента России нардепа Виктора Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии, и недвижимостью.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

«У Оксаны Марченко (жены Медведчука — ред.) в Крыму две фирмы — ООО „Таврия-инвест“ и ООО „Фирма Укрснаб“. В украинском реестре юридических лиц такие не значатся. А вот из российских документов стало ясно, что эти компании были зарегистрированы в Крыму уже после того, как его де-факто стала контролировать Россия. Фирма „Таврия-инвест“, по данным российской федеральной налоговой службы, была зарегистрирована весной 2015 года с уставным капиталом в более миллиарда рублей. Основной профиль компании — управление недвижимостью и строительство», — отмечают журналисты.

Эти фирмы в южнобережном поселке Гаспра были созданы после российской аннексии полуострова.

«Таврия-инвест», согласно российским открытым базам, ежегодно несет миллионные убытки. Однако продолжает действовать.

В 2016 году «Таврия-инвест» учредила «Фирму Укрснаб» с уставным капиталом в три миллиона рублей. Ее основной вид деятельности — строительство зданий и автодорог. «Таврия-инвест», согласно учредительным документам, в 2017 году перенесла свой офис из Гаспры в столицу России Москву.

Журналисты Радiо Свобода «Схемы» ранее заметили, что «Таврия-инвест» имеет одного и того же директора — Инну Палий — с московской фирмой ООО «ИК «Таврия Север», принадлежащей кипрским компаниям.

«Таврией-инвест», а через нее и «Укрснабом» владеют три украинские компании, находящиеся в собственности Оксаны Марченко и Виктора Медведчука: ООО «Инвестиционная компания «Укркапитал», ООО «Инвестиционная компания «Терра-инвест» и ООО «Инвестиционная компания «Спорт-тур».

Эти компании, за исключением «Спорт-тура», зарегистрированы в Киеве по одному адресу с офисом «Оппозиционной платформы — За жизнь!» по улице Большой Васильковской, 23-б.

Журналисты пытались найти следы деятельности фирм семьи Виктора Медведчука в Крыму. Но информации немного. По данным из открытого доступа, компания «Укркапитал» (владелец крымской «Таврии-инвест») несколько лет назад намеревалась построить в Крыму 18-этажную гостиницу с реакционно-оздоровительным комплексом.

Фирма даже показывала фото стройки, но дальнейшую судьбу этой гостиницы выяснить не удалось. О появлении в Гаспре 18-этажной гостиницы в ближайшие годы не сообщалось.

«Фирма Укрснаб» в прежние годы фигурировала в судебных разбирательствах вокруг земельного участка в десять гектаров в районе водохранилища «Магоби-2» в поселке Виноградное в Ялте, которое ранее принадлежало украинскому госпредприятию «Ливадия».

Как пишут крымские СМИ, в 2016 году «Фирма Укрснаб» пыталась переоформить договор аренды этого участка в российском правовом поле и даже заключила с местными властями договор аренды на десять лет. Но вмешалась российская прокуратура Крыма, которая объявила, что договор аренды признан недействительным, а сам земельный участок «подлежит возврату в собственность Ялты».

Журналисты выяснили, что ранее семья Медведчука владела еще одной фирмой в Крыму — ООО «Таврия-капитал». Она была зарегистрирована на тех же собственников и по тому же адресу, что и «Таврия-инвест». Ее профилем была деятельность гостиниц и прочих мест размещения. Фирма появилась в российском реестре летом 2015 года. Но уже в конце 2016 года была ликвидирована.

Медведчук не ответил журналистам на информзапрос о судьбе его крымских активов и планах относительно их будущего.

Кроме того, согласно декларации, супруга Медведчука имеет земельный участок в Оползневом под Ялтой площадью более пяти тысяч квадратных метров, а также дом с хозпостройками. Земля и хозпостройки стали ее собственностью в 2007 году, а дом — в 2013-м.

В декларации это имущество записано по украинскому адресу: Крым, Оползневое, Ялта, Автономная Республика Крым, Украина.

В прежние годы в СМИ показывали роскошную резиденцию Медведчуков возле Симеиза. В генплане, утвержденном уже российскими властями Ялты, этот дом обозначен как «Дворец Медведчука».

Крымская земля из декларации Медведчука и других украинских топ-политиков попадает в перечень территорий, которыми, согласно указу президента России Владимира Путина, не могут владеть иностранные граждане. Российские власти обязывают продать участки гражданам России либо российским компаниям, или они могут быть выкуплены государством.

Журналисты также пытались выяснить у Медведчука, какой в связи с этим будет судьба его семейного имения на крымском побережье, но он не ответил на запрос.

Медведчук и его супруга с начала 2000-х являются кумовьями Путина и Светланы Медведевой — жены российского премьер-министра Дмитрия Медведева.