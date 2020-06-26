Войти
Трамп обещает вакцину от коронавируса до конца этого года
резонанс
Трамп обещает вакцину от коронавируса до конца этого года
Правительство усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений
официально
Правительство усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Журналисты подсчитали богатства Медведчука в аннексированном Крыму

252
Журналисты подсчитали богатства Медведчука в аннексированном Крыму

Семья кума президента России нардепа Виктора Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии, и недвижимостью.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

«У Оксаны Марченко (жены Медведчука — ред.) в Крыму две фирмы — ООО „Таврия-инвест“ и ООО „Фирма Укрснаб“. В украинском реестре юридических лиц такие не значатся. А вот из российских документов стало ясно, что эти компании были зарегистрированы в Крыму уже после того, как его де-факто стала контролировать Россия. Фирма „Таврия-инвест“, по данным российской федеральной налоговой службы, была зарегистрирована весной 2015 года с уставным капиталом в более миллиарда рублей. Основной профиль компании — управление недвижимостью и строительство», — отмечают журналисты.

Эти фирмы в южнобережном поселке Гаспра были созданы после российской аннексии полуострова.

«Таврия-инвест», согласно российским открытым базам, ежегодно несет миллионные убытки. Однако продолжает действовать.

В 2016 году «Таврия-инвест» учредила «Фирму Укрснаб» с уставным капиталом в три миллиона рублей. Ее основной вид деятельности — строительство зданий и автодорог. «Таврия-инвест», согласно учредительным документам, в 2017 году перенесла свой офис из Гаспры в столицу России Москву.

Журналисты Радiо Свобода «Схемы» ранее заметили, что «Таврия-инвест» имеет одного и того же директора — Инну Палий — с московской фирмой ООО «ИК «Таврия Север», принадлежащей кипрским компаниям.

«Таврией-инвест», а через нее и «Укрснабом» владеют три украинские компании, находящиеся в собственности Оксаны Марченко и Виктора Медведчука: ООО «Инвестиционная компания «Укркапитал», ООО «Инвестиционная компания «Терра-инвест» и ООО «Инвестиционная компания «Спорт-тур».

Эти компании, за исключением «Спорт-тура», зарегистрированы в Киеве по одному адресу с офисом «Оппозиционной платформы — За жизнь!» по улице Большой Васильковской, 23-б.

Журналисты пытались найти следы деятельности фирм семьи Виктора Медведчука в Крыму. Но информации немного. По данным из открытого доступа, компания «Укркапитал» (владелец крымской «Таврии-инвест») несколько лет назад намеревалась построить в Крыму 18-этажную гостиницу с реакционно-оздоровительным комплексом.

Фирма даже показывала фото стройки, но дальнейшую судьбу этой гостиницы выяснить не удалось. О появлении в Гаспре 18-этажной гостиницы в ближайшие годы не сообщалось.

«Фирма Укрснаб» в прежние годы фигурировала в судебных разбирательствах вокруг земельного участка в десять гектаров в районе водохранилища «Магоби-2» в поселке Виноградное в Ялте, которое ранее принадлежало украинскому госпредприятию «Ливадия».

Как пишут крымские СМИ, в 2016 году «Фирма Укрснаб» пыталась переоформить договор аренды этого участка в российском правовом поле и даже заключила с местными властями договор аренды на десять лет. Но вмешалась российская прокуратура Крыма, которая объявила, что договор аренды признан недействительным, а сам земельный участок «подлежит возврату в собственность Ялты».

Журналисты выяснили, что ранее семья Медведчука владела еще одной фирмой в Крыму — ООО «Таврия-капитал». Она была зарегистрирована на тех же собственников и по тому же адресу, что и «Таврия-инвест». Ее профилем была деятельность гостиниц и прочих мест размещения. Фирма появилась в российском реестре летом 2015 года. Но уже в конце 2016 года была ликвидирована.

Медведчук не ответил журналистам на информзапрос о судьбе его крымских активов и планах относительно их будущего.

Кроме того, согласно декларации, супруга Медведчука имеет земельный участок в Оползневом под Ялтой площадью более пяти тысяч квадратных метров, а также дом с хозпостройками. Земля и хозпостройки стали ее собственностью в 2007 году, а дом — в 2013-м.

В декларации это имущество записано по украинскому адресу: Крым, Оползневое, Ялта, Автономная Республика Крым, Украина.

В прежние годы в СМИ показывали роскошную резиденцию Медведчуков возле Симеиза. В генплане, утвержденном уже российскими властями Ялты, этот дом обозначен как «Дворец Медведчука».

Читайте также: Прокуратура Нидерландов считает неправдоподобной версию о сбившем МН17 самолете

Крымская земля из декларации Медведчука и других украинских топ-политиков попадает в перечень территорий, которыми, согласно указу президента России Владимира Путина, не могут владеть иностранные граждане. Российские власти обязывают продать участки гражданам России либо российским компаниям, или они могут быть выкуплены государством.

Журналисты также пытались выяснить у Медведчука, какой в связи с этим будет судьба его семейного имения на крымском побережье, но он не ответил на запрос.

Медведчук и его супруга с начала 2000-х являются кумовьями Путина и Светланы Медведевой — жены российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Крым, Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 июня 2020
Четверг, 25 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016