С 1 июля в полиции появятся дознаватели

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко напоминает, что с 1 июля вступает в действие закон, которым введено досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания.
«Мы начинаем работать, проведен ряд мероприятий к запуску этого института, в частности, создание штатных подразделений дознания. Кроме того, разработаны нормативно-правовые акты, методические материалы, организовано обучение будущих дознавателей, которые будут расследовать более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений. Общая численность штата дознания на сегодня более 3 7тыс. должностей », - цитирует Клименко в пятницу пресс-служба Нацполиции.
Наиболее распространенными видами уголовных проступков станут кражи без квалифицирующих признаков, причинение легких телесных повреждений и мошенничества, незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и тому подобное.
Согласно информации, досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания будут осуществлять как штатные подразделения дознания, так и уполномоченные лица других структурных подразделений отделов и отделений полиции.
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