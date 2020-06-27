Карантин могут усилить в 13 областях, - Минздрав

Карантинные меры могут быть усилены в 13 областях, поскольку там превышен ряд допустимых показателей по распространению коронавирусной инфекции.
Об этом на брифинге 27 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.
«В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях — увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть, те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областям нашей страны — это и западные области, и Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мероприятий на территории того или иного региона», — сказал Степанов.
Он отметил, что за сутки больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано во Львовской, Ривненской, Закарпатской областях и в Киеве.
Как сообщалось, по состоянию на 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 42065 случаев COVID-19, в частности за сутки 948. Зафиксированы в общем 1086 летальных случаев. Выздоровели 18299 человек.
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