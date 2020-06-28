Трамп назвал «вбросом» публикацию СМИ о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане. С таким заявлением глава Белого дома выступил в воскресенье на своей странице в Twitter в ответ на публикацию газеты The New York Times, в которой утверждалось, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.
«Никто не информировал и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу, ни руководителю аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу о так называемых нападениях россиян на наши войска в Афганистане, о чем сообщалось со ссылкой на „неназванный источник“ в The New York Times, распространяющей лживые новости», — написал Трамп.
Американский лидер добавил, что все отрицают данные, представленные в статье The New York Times, и указал, что на американские войска в Афгнистане «не было совершено много нападений». Глава Белого дома назвал эту публикацию The New York Times «очередным вбросом» и задался вопросом о том, кто является источником, предоставившим изданию данные для этой публикации.
Позднее Трамп написал в Twitter, что газета «обязана раскрыть свой „анонимный“ источник», и высказал предположение о том, что журналисты The New York Times не могут этого сделать по причине того, что «этого „человека“, вероятно, не существует».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни также заявила, что Трамп не был проинформирован о том, что Россия якобы тайно предложила афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих. В свою очередь The New York Times утверждала, что такие выводы разведки были представлены американскому президенту «несколько месяцев назад».
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