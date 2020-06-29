Казахстан собирается вернуть жесткий карантин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавируса поручил государственной комиссии под руководством премьер-министра Аскара Мамина рассмотреть вопрос о возможном введении жесткого карантина. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — поручил Токаев.
Он отметил, что с момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в семь раз.
Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах страны по-прежнему сохраняются. В последнее время на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти ввели ряд дополнительных ограничений.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016