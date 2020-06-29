Казахстан собирается вернуть жесткий карантин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавируса поручил государственной комиссии под руководством премьер-министра Аскара Мамина рассмотреть вопрос о возможном введении жесткого карантина. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — поручил Токаев.

Он отметил, что с момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в семь раз.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах страны по-прежнему сохраняются. В последнее время на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти ввели ряд дополнительных ограничений.