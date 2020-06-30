В двух областях разворачивают вторую очередь больниц для приема больных COVID-19

Министерство здравоохранения Украины во вторник, 30 июня, начнёт развертывание больниц второй очереди во Львове и Черновицкой области для приёма больных коронавирусом, заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.

«О 70% (загруженности койкомест в больницах — Ред.) в Закарпатской области я не видел информации. Есть во Львове 54%, в Черновцах, мне кажется, чуть больше 50%, поэтому Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приёма заболевших коронавирусом», — рассказал Радуцкий журналистам во вторник в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 706 новых случаев Covid-19. За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской (143 случая), Закарпатской области (97), Ровенской области (74).