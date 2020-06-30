В России за сутки заразились коронавирусом менее 7000 человек

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 693, таким образом, прирост пять дней подряд держится ниже 7 тыс. новых случаев. Как сообщили журналистам во вторник в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, суточный прирост замедлился до 1%.
Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 647 849. В течение четырех дней суточный рост инфицированных не превышал 1,1%.
Всего в настоящее время в России продолжают лечение 225 879 человек.
Число вылечившихся пациентов после коронавируса увеличилось в России за сутки на 9 220, всего в стране уже выздоровели 412 650 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших уже составила около 63,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 154, всего от инфекции умерли 9 320 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет около 1,44% от всех заразившихся в России.
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