В Иране к смертной казни приговорили главу новостного портала

Глава новостного портала Amad News Рухолла Зам, который подозревается в сотрудничестве с зарубежными разведками и антиправительственной деятельности, был приговорен к смертной казни. Об этом заявил во вторник официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

«Ему вынесен смертный приговор», — цитирует его агентство Tasnim. Исмаили добавил, что решение не окончательно, а значит, может быть обжаловано.

14 октября агентство IRNA опубликовало информацию о задержании Зама силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР — элитные части ВС Ирана). Он обвиняется в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля. Позже иранские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен глава портала Amad News после ареста.

Зам известен как иранский журналист и активист, ведущий свою деятельность из зарубежных стран. Местом его постоянного жительства считалась Франция. Особенно активно он занимался освещением протестных акций в Иране в 2017-2018 году.