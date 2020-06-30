В Британии зафиксировали самое большое падение экономики с 1979 года

Экономика Великобритании подверглась сильнейшему падению в результате коронавирусного кризиса.

Об этом сообщает BBC.

«Британская экономика с января по март этого года сократилась более, чем ожидалось ранее — на 2,2%. Это самое общее падение экономики Соединенного Королевства с 1979 года», — говорится в сообщении.

Эксперты из Офиса национальной статистики отмечают, что наибольший удар британская экономика понесла в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 и карантинных мероприятий. Это падение затронуло практически все сферы британского хозяйства.

Последний раз подобная экономическая рецессия имела место в Соединенном Королевстве летом 1979 года.

Как сообщалось, карантинные ограничительные меры в Великобритании в июне были в значительной степени отменены или заметно ослаблены.

На 30 июня в стране в целом зафиксировано почти 312 тысяч случаев коронавируса, что делает Объединенное Королевство пятым государством мира по этому показателю.