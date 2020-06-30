Войти
Зеленский призвал готовиться ко второй волне эпидемии
резонанс
Зеленский призвал готовиться ко второй волне эпидемии
Шмыгаль представил Зеленскому график повышения минимальной зарплаты
официально
Шмыгаль представил Зеленскому график повышения минимальной зарплаты

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Задолженность по зарплате в Украине в мае выросла на 4,9%

317
Задолженность по зарплате в Украине в мае выросла на 4,9%

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае выросла на 4,9% и на 1 июня 2020 года составила 3,143 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

По ее данным, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 7,5% и на 1 июня текущего года составила 1,958 млрд грн.

Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в мае-2020 года зафиксировано в Черновицкой (на 30,1%), Львовской (на 7,9%), Кировоградской (на 6,7%), Хмельницкой (на 5,5%), Сумской (на 4,2%), Ивано-Франковской (на 2,3%) и Черниговской (на 0,5%) областях.

При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Ривненской (на 38,6%), Волынской (на 23,8%), Луганской (на 17,9%), Полтавской (на 13,3%), Донецкой (на 12,8%), Херсонской (на 12,2%), Николаевской (на 11,8%), Житомирской (на 8,9%), Закарпатской (на 7,4%), Одесской (на 7,1%), Днепропетровской (на 5,8%), Черкасской (на 3,8%), Харьковской (на 3,2%), Запорожской (на 1,1%), Винницкой (на 0,6%), Киевской (на 0,5%) областях и г. Киеве (на 1,7%).

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе задолженность по выплате заработной платы выросла в мае в сферах искусства, спорта и развлечений (более чем в 2,5 раза, до 0,779 млн грн), предоставления других видов услуг (на 14,3%, до 1,145 млн грн), транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности (на 10,5%, до 277,893 млн грн), госуправления и обороны и обязательного соцстрахования (на 7,8%, до 5,657 млн грн), образования (на 7,6%, до 17,732 млн грн), здравоохранения (на 7,4%, до 30,174 млн грн), промышленности (на 5,1%, до 2,322 млрд грн), административного и вспомогательного обслуживания (на 4,6%, до 16,158 млн грн), временного размещения и организации питания (на 3,2%, до 6,734 млн грн), операций с недвижимостью (на 0,5%, до 60,093 млн грн).

Читайте также: Зеленский поддержал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал и реформу таможни

Задолженность по выплате заработной платы в мае 2020 уменьшилась в строительстве (на 4,1%, до 50, 610 млн грн), сельском хозяйстве (на 1,3%, до 48, 822 млн грн) и сфере информации и телекоммуникаций (на 1,3%, до 48,822 млн грн).

Официальный курс на 30 июня — 26,6922 грн./$1

зарплаты
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 30 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016