Динамика украинского рынка металлопроката

По итогам 2019 года Украина занимает 13-е место в общем рейтинге мировых производителей металла. По сравнению с 2018 годом объемы выпуска металлического проката снизились на 0,286 млн тонн. При этом потребление сортовой и фасонной стали на внутреннем рынке отличалось стабильностью на протяжении всего года, и лишь во второй половине спрос стал уверено расти, правда, незначительными темпами.
Сегодня, когда мировое сообщество стоит на пороге новых трансформаций, на рынке металлопроката складывается тенденция ухода от спекулятивной составляющей к формированию реально рыночной цены. Но, как и все перестройки, такие процессы проходят болезненно и приводят к частичному снижению объемов выпуска проката.
Рис. 1 – Объемы производства металлического проката в Украине в период с 2016 по 2019 год
Многие эксперты обосновывают отрицательную динамику украинского металлопроизводства за прошлый год нестабильным валютным рынком, общемировым снижением цен на сталь и импортом дешевого металла из КНР. Стоит отметить, что согласно данным WSA – Всемирной ассоциации производителей стали – в 2019 году многие мировые страны-лидеры также сократили объемы выпуска стали. При этом объемы снижения производства стали для Украины нельзя назвать критическими. Например, Турция сократила свое производство на 9,6%, Германия – на 6,5% и Япония на 4,8%.
Таблица 1. Сравнительные показатели производства стали в 2018 и 2019 году мировыми лидерами
|
Ведущие страны-производители
|
2019
|
2018
|
%
|
Китай
|
996,3
|
920
|
8,3
|
Индия
|
111,2
|
109,3
|
1,8
|
Япония
|
99,3
|
104,3
|
-4,8
|
США
|
87,9
|
86,6
|
1,5
|
Россия
|
71,6
|
72
|
-0,7
|
Южная Корея
|
71,4
|
72,5
|
-1,4
|
Германия
|
39,7
|
42,4
|
-6,5
|
Турция
|
33,7
|
37,3
|
-9,6
|
Бразилия
|
32,2
|
35,4
|
-9
|
Иран
|
31,9
|
24,5
|
30,1
|
Украина
|
20,8
|
21,6
|
-1,2
Как свидетельствует статистика ОП «УКРМЕТАЛЛУРГПРОМ», по результатам первого квартала 2020 года производство металлического проката отличается стабильностью и даже превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Таблица 2. Оперативные показатели производства металлопроката в Украине за первые три месяца 2020
|
Показатель
|
тыс. тонн
|
%
|
Январь – март 2019
|
4541,0
|
100
|
Январь – март 2020
|
4700,0
|
103
Рис. 2. Объемы производства проката за первый квартал 2019 и 2020 года
За последнее пять лет региональные рынки Украины не претерпели особых фундаментальных изменений. Однако внутренние события в стране активизировали спрос на жилье, который не замедлил отразиться на объемах потребления арматуры, фасонного и сортового проката в строительстве по всем областям.
Если рассматривать особенности продажи металлопроката в общем контексте, то восточный регион традиционно потреблял и продолжает потреблять больше всего стального проката строительного и производственного назначения. В остальных регионах Украины отмечается тенденция к более стабильному потреблению проката строительной отраслью и производителями труб и метизной продукции.
Общая статистика показывает, потребление листового проката и арматуры по стране сохраняется в тех же объемах, что и в минувших годах. Но в целом за 12 месяцев 2019 года закупки стального проката частично снизились.
Рис. 3. Доля потребления проката украинских и импортных производителей в 2018 и 2019 году
По данным ОП «УКРМЕТАЛЛУРГПРОМ» в течение 2019 года всего внутренним потребителям было поставлено 4,6853 млн тонн стального проката. При этом доля импортного металла составила около 30%, а основным импортерами стали страны СНГ (до 45,3%), Евросоюза (до 19,9%) и Азии (18,4%). В 2018 году импортная составляющая на потребительском рынке составила 27%.
Если сопоставить объемы продаж и капитальные вложения в развитие корпоративной инфраструктуры, ведущим металлотрейдером минувшего года можно назвать «МЕТИНВЕСТ-СМЦ».
Рис. 3. Объемы продаж стального проката «МЕТИНВЕСТ-СМЦ» в тоннах
Украина была и остается заметным игроком на мировом рынке металла. Также, несмотря на присутствие нисходящей динамики в производстве, стоит отметить, что уменьшение доли импортного проката можно оценивать положительно, тем более что это связано с повышением качества отечественной стали после ряда модернизаций на ведущих металлургических комбинатах страны и удорожанием ввозимого металлопроката.