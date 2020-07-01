В Украине с сегодняшнего дня повысили минимальную пенсию

С 1 июля повысится минимальная пенсия с 1638 грн до 1712 грн в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
«Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн», — говорится в сообщении.
Как отмечается, для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплате за сверхнормативный стаж.
«Независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума», — отметили в фонде.
Также отмечается, что размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016