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В Украине зафиксировано 664 новых случая коронавируса

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В Украине зафиксировано 664 новых случая коронавируса

1 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 44998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая. Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1876 случаев;
Волынская область — 2427 случаев;
Днепропетровская область — 1090 случаев;
Донецкая область — 484 случая;
Житомирская область — 1408 случаев;
Закарпатская область — 2961 случай;
Запорожская область — 572 случая;
Ивано-Франковская область — 2438 случаев;
Кировоградская область — 647 случаев;
г. Киев — 5138 случаев;
Киевская область — 2610 случаев;
Львовская область — 5578 случаев;
Луганская область — 80 случаев;
Николаевская область — 447 случаев;
Одесская область — 1712 случаев;
Полтавская область — 319 случаев;
Ровенская область — 3784 случая;
Сумская область — 297 случаев;
Тернопольская область — 1930 случаев;
Харьковская область — 2169 случаев;
Херсонская область — 193 случая;
Хмельницкая область — 805 случаев;
Черновицкая область — 4850 случаев;
Черкасская область — 645 случаев;
Черниговская область — 538 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июля в Центр поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 89 933 сообщения о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

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Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
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