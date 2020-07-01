В Украине зафиксировано 664 новых случая коронавируса

1 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 44998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая. Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1876 случаев;

Волынская область — 2427 случаев;

Днепропетровская область — 1090 случаев;

Донецкая область — 484 случая;

Житомирская область — 1408 случаев;

Закарпатская область — 2961 случай;

Запорожская область — 572 случая;

Ивано-Франковская область — 2438 случаев;

Кировоградская область — 647 случаев;

г. Киев — 5138 случаев;

Киевская область — 2610 случаев;

Львовская область — 5578 случаев;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 447 случаев;

Одесская область — 1712 случаев;

Полтавская область — 319 случаев;

Ровенская область — 3784 случая;

Сумская область — 297 случаев;

Тернопольская область — 1930 случаев;

Харьковская область — 2169 случаев;

Херсонская область — 193 случая;

Хмельницкая область — 805 случаев;

Черновицкая область — 4850 случаев;

Черкасская область — 645 случаев;

Черниговская область — 538 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июля в Центр поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 89 933 сообщения о подозрении на COVID-19.