«Нафтогаз» в июне направил в госбюджет 39,6 млрд грн дивидендов

НАК «Нафтогаз Украины» в июне уплатил в государственный бюджет страны второй дивидендный платеж по итогам деятельности за 2019 год в размере 39,625 млрд грн, сообщил глава компании Андрей Коболев.
«Таким образом, в дополнение к первому платежа в сумме 8,5 млрд грн, который был уплачен авансом в 2019 году, общая сумма дивидендов группы за 2019 год составляет 48,125 млрд грн. Это также рекорд», — написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил распределение чистой прибыли НАК «Нафтогаз Украины», согласно которой на выплату дивидендов по итогам деятельности за 2019 год компанией будет направлено 48 млрд 125,3 млн грн (95% прибыли).
«Нафтогаз» как отдельное юрлицо в 2019 году увеличил чистую прибыль в 3,7 раза (на 37 млрд 44,953 млн грн) по сравнению с 2018 годом — до 50 млрд 658,211 млн грн.
Консолидированная чистая прибыль «Нафтогаза», включающая деятельность ее дочерних компаний, составила 63,294 млрд грн (рост в 5,5 раза к 2018-му).
«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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