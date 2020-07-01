Трамп утвердил план вывода 9500 военных из Германии

Президент США Дональд Трамп утвердил план вывода 9 500 американских солдат из Германии.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Хоффман, сообщает CNBC.

«Министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов вчера проинформировали президента (Трампа — ред.) о планах передислоцировать 9 500 военнослужащих из Германии. Предложение было утверждено», — сообщил Хоффман.

По словам официального представителя Пентагона, решение Трампа будет содействовать, в частности, усилению российского сдерживания, укреплению НАТО, успокоению союзников, улучшению стратегической гибкости США и оперативной гибкости американского командования США.

Он добавил, что в течение следующих недель этот план будет обсужден на комитетах по вопросам обороны Конгресса США, а также будут проведены консультации с союзниками США в НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает перемещение части американского вооруженного контингента из Германии в Польшу «мощным сигналом» для России, которая продолжает представлять угрозу для восточных флангов НАТО в Европе. Он также уточнил, что намерен сократить 52-тысячный контингент в Германии до 25-ти.