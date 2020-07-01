В России за сутки выявили 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405. Об этом сообщили журналистам в среду в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
В РФ шестой день подряд выявляют не больше 7 тыс. инфицированных в сутки. Два дня подряд суточный рост в относительном выражении не превышает 1%.
Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение сейчас, снизилось с 225 879 до 221 938.
Число пациентов, выписанных за сутки после коронавируса, составило 10 281, общее число выздоровевших достигло 422 931. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 64,6% от общего числа случаев коронавируса в России.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 216 человек, до 9 536. Сутками ранее показатель составлял 154.
По данным штаба, всего в РФ из-за коронавируса умерли 1,46% заразившихся.
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