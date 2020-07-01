В Киеве увеличивается количество «тяжелых» больных коронавирусом

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека, среди них — 7 медиков, при этом растет число госпитализированных с пневмонией, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека. Заболели, в том числе, и 7 медиков. На сегодня в столице уже 5 138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Среди заболевших 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет. И три девочки, которым 1, 6 и 14 лет. 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. И четверо мальчиков от 1 месяца до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 1 598 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах — по 15. В Дарницком — 14. Но в Деснянском районе — 11 случаев», — отметил Кличко.

При этом мэр Киева заявил, что в городе увеличивается количество больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии.

«Отмечу, что в больницах столицы сегодня находятся 274 больных коронавирусом. В том числе, 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы. К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — сообщил Кличко.

Он также отметил, что в Киеве не утихает и пневмония.

«С таким диагнозом в медучреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов», — рассказал городской голова.