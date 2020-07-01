В Киеве в июне было побито 5 температурных рекордов

Пять температурных рекордов были побиты в Киеве с 10 по 12 июня, сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.
«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла +21,7 °С, что на 3,5°С выше климатической нормы. По рейтингу самых теплых за 140 лет прошедший июнь занял шестое место. В Киеве с 10 по 12 июня было побито аж 5 температурных рекордов. 8 дней в месяце были с максимальной температурой выше +30,0 °С», — сказано в сообщении.
Холоднее всего в Киеве было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,5 °С, а самое жаркое — 11 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3 °С.
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