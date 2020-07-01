Меркель считает нужным закончить «Северный поток – 2»

Германия продолжает считать проект «Северный поток — 2» экономическим и считает нужным его завершить. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы парламентариев.
«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — сказала она. По словам Меркель, экстерриториальные санкции, которыми угрожают США, «не соответствуют пониманию вопросов права», которое есть в Германии.
Напомним, ранее стало известно, что американские сенаторы предложили включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопровода Nord Stream 2 («Северный поток—2») в проект оборонного бюджета США на 2020–2021 финансовый год, который начнется 1 октября.
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