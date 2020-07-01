Нефть, благодаря ее использованию в производстве, транспорте и энергетике, а также переменному и ограниченному предложению, оказывает сильное влияние на мировую экономику, делая ее одним из наиболее нестабильных товаров на рынке.
Инвесторы, которые не понимают специфику нефтяного рынка, упускают возможность заработать больше. Они не в полной мере используют то, что дает им торговля нефтью, благодаря ее волатильности.
Нефть является природной жидкостью, полученной из глубоких подземных ресурсов. Согласно теории абиотической нефти, она появляется в результате осаждения растений и скелетов или окаменелостей животных, которые остаются в течение миллионов лет покрытыми слоями песчаника.
К нефтедобывающим странам относятся:
В качестве ориентиров при определении цен на нефть используются два типа нефти: WTI и Brent.
Нефть WTI традиционно была дороже, чем Brent, но по мере развития технологии бурения западно-техасский продукт стал дешевле. Это также известно, как американская сланцевая революция, поскольку снижение затрат на добычу нефти также уменьшило зависимость США от импорта нефти.
Цены на оба вида нефти сильно коррелируют, но если одна из них падает, а другая увеличивается, то возникает ценовая аномалия. Например, в феврале 2011 года спред между ценами WTI и Brent превышал 15 долларов США (цена WTI составляла 85 долларов США за баррель, а цены Brent - 103 доллара США за баррель). В такие времена торговля нефтью может оказаться еще более прибыльной, за счет нестабильности нефтяного рынка.
Вот ключевые факторы, которые влияют на цены на нефть:
Ваш анализ показывает, что спрос на нефть в Китае скоро увеличится, и вы ожидаете, что цены на нефть вырастут. Вы покупаете 1 лот WTI по цене 56,95 долларов США, что равняется 100 долларам за каждое изменение цены в 1 доллар.
Ваши ожидания оказываются точными. Цена увеличивается до $ 61,95, и вы решаете закрыть позицию. Ваша прибыль является продуктом разницы между ценой открытия и закрытия и долларовой стоимостью за приращение (61,95 - 56,95 долларов) х 100 долларов = 500 долларов.
Несмотря на усилия ОПЕК по сокращению профицита на рынке для поддержки мировых цен на нефть, ваш анализ показывает, что сланцевый сектор США будет расти, что приведет к росту добычи. Итак, вы ожидаете, что Брент упадет.
Вы продаете 2 рейса Brent за 52,50 доллара, что составляет 200 долларов за каждое изменение цены на 1 доллар. Неделю спустя цена составляет $ 49,50, и вы решаете закрыть позицию. Ваша прибыль составляет (52,350 - 49,50) х 200 долларов = 600 долларов.