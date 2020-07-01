Нефть, благодаря ее использованию в производстве, транспорте и энергетике, а также переменному и ограниченному предложению, оказывает сильное влияние на мировую экономику, делая ее одним из наиболее нестабильных товаров на рынке.

Инвесторы, которые не понимают специфику нефтяного рынка, упускают возможность заработать больше. Они не в полной мере используют то, что дает им торговля нефтью, благодаря ее волатильности.

Какие виды нефти используются в торговле?

Нефть является природной жидкостью, полученной из глубоких подземных ресурсов. Согласно теории абиотической нефти, она появляется в результате осаждения растений и скелетов или окаменелостей животных, которые остаются в течение миллионов лет покрытыми слоями песчаника.

К нефтедобывающим странам относятся:

США

Скандинавские страны (Северное море)

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), в которую входят Саудовская Аравия, Иран, Ирак, ОАЭ и т.д.

В качестве ориентиров при определении цен на нефть используются два типа нефти: WTI и Brent.

WTI. WTI означает «West Texas Intermediate» — это сырье, добываемое и производимое в США. Альтернативное название - «Техасский легко сладкий». Это «легкий» тип, потому что он менее плотный по сравнению с большинством продуктов ОПЕК и «сладкий», потому что в нем меньше содержание серы.

Сырая нефть сорта Brent. Сырая нефть сорта Брент, также известная как «Брент», — это нефть, добываемая и производимая в регионе Северного моря. Брент также называют «легким» и «сладким», как и WTI.

Соотношение цен WTI и Brent

Нефть WTI традиционно была дороже, чем Brent, но по мере развития технологии бурения западно-техасский продукт стал дешевле. Это также известно, как американская сланцевая революция, поскольку снижение затрат на добычу нефти также уменьшило зависимость США от импорта нефти.

Цены на оба вида нефти сильно коррелируют, но если одна из них падает, а другая увеличивается, то возникает ценовая аномалия. Например, в феврале 2011 года спред между ценами WTI и Brent превышал 15 долларов США (цена WTI составляла 85 долларов США за баррель, а цены Brent - 103 доллара США за баррель). В такие времена торговля нефтью может оказаться еще более прибыльной, за счет нестабильности нефтяного рынка.

Какие факторы влияют на цену нефти?

Вот ключевые факторы, которые влияют на цены на нефть:

Добыча и переработка. Процессы добычи и переработки нефти очень дороги. Поскольку месторождения нефти находятся глубоко под землей, её добыча требует значительных усилий. Любой технический прогресс или трудности в процессе добычи напрямую влияют на цену нефти.

Потребление и спрос. Крупнейшим потребителем нефти являются Соединенные Штаты, за которыми следуют Япония, Китай и промышленно-развитые страны Европы. Спрос этих стран на нефть высок из-за ее использования в промышленности и экономике в целом. Следовательно, их потребности могут оказать сильное влияние на мировые цены на нефть.

Наличие и поставка. Доступность, независимо от уровня предложения, может зависеть от политических и экономических факторов. Ускорение инфляции, рост уровня безработицы и уровня бедности может привести к снижению потребления, что влияет на цены сырья. Беспорядки и политическая нестабильность могут также привести к сокращению импорта нефти или конфискации уже импортированных поставок.

Стихийные бедствия и несчастные случаи. Стихийные бедствия, такие как землетрясения, ураганы и массовые эпидемии, являются непредсказуемыми событиями, и повреждение затронутых буровых установок и нефтеперерабатывающих заводов может затруднить и задержать добычу нефти. Пожар и механические неисправности также приводят к задержкам производства из-за интервалов ремонта завода. Задержки, которые могут вызвать эти обстоятельства, вызывают сокращение поставок нефти и, следовательно, повышение цен на нефть.

Примеры торговли нефтью

Длинная позиция в WTI

Ваш анализ показывает, что спрос на нефть в Китае скоро увеличится, и вы ожидаете, что цены на нефть вырастут. Вы покупаете 1 лот WTI по цене 56,95 долларов США, что равняется 100 долларам за каждое изменение цены в 1 доллар.

Ваши ожидания оказываются точными. Цена увеличивается до $ 61,95, и вы решаете закрыть позицию. Ваша прибыль является продуктом разницы между ценой открытия и закрытия и долларовой стоимостью за приращение (61,95 - 56,95 долларов) х 100 долларов = 500 долларов.

Короткая позиция в Бренте

Несмотря на усилия ОПЕК по сокращению профицита на рынке для поддержки мировых цен на нефть, ваш анализ показывает, что сланцевый сектор США будет расти, что приведет к росту добычи. Итак, вы ожидаете, что Брент упадет.

Вы продаете 2 рейса Brent за 52,50 доллара, что составляет 200 долларов за каждое изменение цены на 1 доллар. Неделю спустя цена составляет $ 49,50, и вы решаете закрыть позицию. Ваша прибыль составляет (52,350 - 49,50) х 200 долларов = 600 долларов.

