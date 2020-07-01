В Казахстане могут на две недели вернуть жесткий карантин

Власти Казахстана могут ввести в стране двухнедельный карантин с 5 июля. Об этом в Twitter сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.
«Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней», — написал Токаев. Он добавил, что если карантинные меры введут, то впоследствии они могут быть продлены и на больший срок. Президент Казахстана также анонсировал разъяснения министра здравоохранения страны на завтрашнем заседании межведомственной комиссии.
В начале мая в Казахстане отменили карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса. После этого число новых заболевших начало расти. Как заявлял Токаев 29 июня, с момента снятия ограничений суточное число заразившихся выросло в семь раз.
Президент объяснил вспышку COVID-19 тем, что власти не подготовились к возобновлению деятельности после снятия чрезвычайного положения. Это привело к возникновению новых очагов заболевания.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Токаев поручил правительству разработать план введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в стране весной.
По данным казахстанского Минздрава, к 1 июля число заразившихся в стране превысило отметку в 41 тыс. человек. За сутки было выявлено 1604 человека.
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