В Украине достаточно коек в больницах для лечения коронавируса

Загруженность коек пациентами с коронавирусной болезнью в больницах первой волны составляет 16%, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"В настоящее время в больницах первой волны готовы для размещения больных с коронавирусной болезнью 23,352 тыс. коек, из них занято 3,9 тыс., что составляет 16%. Всего коек в интенсивной терапии 1,919 тыс., из них больными с коронавирусом занято 22% — 419 коек. Из 2,4 тыс. аппаратов ИВЛ в больницах первой волны больными занято 94 (3,7%)",- сказал он на брифинге в Киеве в четверг
"Учитывая осложнения эпидситуации после послабления карантина, у нас готовятся больницы второй волны, которые постепенно включаются для предоставления медпомощи. В настоящее время в этих больницах подготовлено 10,449 тыс. коек, из них 946 в отделениях интенсивной терапии. В больницах второй волны уже пребывает 542 пациенты, из них 64 на реанимационных койках. Это в первую очередь касается Закарпатской и Волынской областей",- добавил он.
Ляшко подчеркнул, что в больницы, определенные для лечения пациентов с коронавирусом, продолжают поставлять оборудование и средства индивидуальной защиты.
"В больницы первой волны с начала эпидемии поставлено 1,118 тыс. аппаратов ИВЛ, 1,742 тыс. мониторов пациента, 917 оксигенераторов, 172 передвижных рентген-аппаратов, 106 анализаторов газового состава. При этом работа по модернизации больниц продолжается, в том числе и по подготовке больниц второй волны«,- сказал замминистра.
"По информации департаментов здравоохранения в больницах первой волны в наличии 1,5 млн изоляционных халатов и костюмов биобезопасности, более 8 млн медицинских масок, более 12 млн нитриловых рукавиц, 394 тыс. защитных очков, 1,3 млн респираторов. За период эпидемии Минздрав помимо закупок за бюджетные средства также привлек ряд гуманитарных поставок. Мы за этот период получили более 1,3 млн респираторов, более 300 тыс. защитных костюмов, более 200 тыс. защитных очков, около 3 млн медицинских масок, более 600 тыс. пар рукавиц",- добавил он.
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