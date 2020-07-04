В Украине 914 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки, 3 июля, в Украине зафиксировано 914 случаев коронавируса. При этом 15 человек умерло и 597 — выздоровели.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

Больше всего новых случаев обнаружили на Львовщине — 176, и в Киеве — 116. Кроме того, в Волынской области зафиксировали 92 новых случаев, в Ровенской — 91, в Закарпатской — 88.

Больше всего умерших за сутки (4 человека) зафиксировано на Волыни.