По состоянию на субботу, 4 июля, Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина. Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 376,89%.
Об этом гласят данные Министерства здравоохранения.
Ослабить карантин не готовы Киев и еще 7 областей
В частности, не готовы к ослаблению карантина:
Волынская область,
Донецкая область,
Закарпатская область,
Ивано-Франковская область,
Львовская область,
Ровенская область,
Черниговская область,
Киев.
Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.
В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, составляет 63,55%. А в Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием - 14,07%.
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