По состоянию на субботу, 4 июля, Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина. Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 376,89%.

Об этом гласят данные Министерства здравоохранения.

Ослабить карантин не готовы Киев и еще 7 областей

В частности, не готовы к ослаблению карантина:

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Ровенская область,

Черниговская область,

Киев.

Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, составляет 63,55%. А в Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием - 14,07%.