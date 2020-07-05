Индия почти догнала Россию по общему числу заразившихся коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии достигло к утру воскресенья 673 165 и вплотную приблизилось к показателю России, в которой, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 674 515 случаев заражения. Как сообщает в воскресенье индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи, число инфицированных за 24 часа выросло на 24 850, что стало рекордом в этой стране за все время пандемии.
В Индии уже третьи сутки подряд фиксируются рекорды роста числа заболевших: в субботу рост составил 22 771 случай, а в минувшую пятницу - 20 903 случая.
По оценкам американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, Индия пока занимает четвертое место по количеству выявленных случаев заражения после США, Бразилии и России.
По информации Минздрава Индии, число умерших от COVID-19 в стране увеличилось за 24 часа на 613 и достигло 19 268. В больницах проходят лечение 244 814 пациентов, выздоровели 409 083.
Ведомство подчеркивает, что, несмотря на рост числа заболевших, Индия контролирует ситуацию, поскольку коэффициент выздоровления постоянно растет и в настоящее время превысил 60,8%, тогда как 16 июня этот показатель составлял 52,46%, а в минувшую среду - 59,51%.
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