Совет раввинов Европы присоединился к бойкоту Facebook

Совет раввинов Европы (СРЕ) присоединился к бойкоту Facebook из-за бездействия сотрудников социальной сети в отношении разжигающих ненависть сообщений, сообщает пресс-служба президента СРЕ, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта в воскресенье.
«Совет раввинов Европы призвал к „скоординированному международному подходу“ в борьбе с опасным контентом в социальных сетях и поддержал международный бойкот Facebook из-за существующей политики в отношении такого контента», — говорится в сообщении.
Президент СРЕ призвал Facebook принять ответственность за распространение расизма в рекламе. «Проявление антисемитизма, расизма и клевета — это не личное мнение, а предвестник преступления. Мы должны добиться, чтобы руководство социальной сети взяло на себя ответственность. Больно наблюдать, как мало делается сегодня, чтобы предотвратить разжигание и распространение ненависти в Facebook», — цитирует Гольдшмидта пресс-служба.
Раввин заявил, что антисемитские послания и комментарии необходимо удалять сразу, а не в течение нескольких дней или недель проверок. Гольдшмидт также отметил, что подобный подход нужен не для цензуры или ограничения свободы слова, а для предотвращения совершения преступлений в реальном мире, говорится в сообщении.
Ранее такие крупные корпорации, как Coca-Cola, Verizon, Unilever, и ряд других предприятий заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации. Согласно сообщению пресс-службы Гольдшмидта, к бойкоту социальной сети коммерческие организации также призвала американская правозащитная НПО «Антидиффамационная лига» (ADL).
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