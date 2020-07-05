В Испании из-за пандемии изолируют район с населением в 70 тысяч человек

Правительство испанской Галисии приняло решение изолировать район в провинции Луго с населением около 70 тыс. человек из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье газета El País.
Мера вступит в силу в понедельник и будет действовать минимум пять дней. На 12 июля в Галисии намечены региональные парламентские выборы.
В субботу власти Каталонии изолировали район Сегрия (провинция Льейда) с населением более 200 тыс. человек из-за роста числа инфицированных коронавирусом. За нарушение мер региональных властей грозят штрафы до €600.
С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 250,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016