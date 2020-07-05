В Испании из-за пандемии изолируют район с населением в 70 тысяч человек

Правительство испанской Галисии приняло решение изолировать район в провинции Луго с населением около 70 тыс. человек из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье газета El País.

Мера вступит в силу в понедельник и будет действовать минимум пять дней. На 12 июля в Галисии намечены региональные парламентские выборы.

В субботу власти Каталонии изолировали район Сегрия (провинция Льейда) с населением более 200 тыс. человек из-за роста числа инфицированных коронавирусом. За нарушение мер региональных властей грозят штрафы до €600.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 250,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.