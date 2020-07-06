В Украине за сутки подтвердили еще 543 случая COVID-19

В Украине по состоянию на 6 июля лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19, за сутки — 543 новых случая, 13 больных умерли, а 327 человек выздоровели.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

За все время пандемии в Украине диагностировали 49 043 случая коронавирусной болезни, из них 1 262 пациента умерли, 21 703 человека выздоровели.

Сейчас COVID-19 болеют 26 078 украинцев, за сутки с учетом выздоровлений и потерь стало на 203 больных больше.