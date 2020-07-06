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Количество больных коронавирусом снизилось в 5 областях Украины

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Количество больных коронавирусом снизилось в 5 областях Украины

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в четырех из 24 областей Украины, в пяти областях количество больных снизилось. В Закарпатской, Ровенской областях и в Киеве зафиксирован существенный рост количества больных Covid-19, в Черновицкой области — существенное снижение.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях, выздоровления — в Волынской, Львовской и Черновицкой областях (более 40). При этом в 16 из 24 областей не зарегистрированы новые случаи смерти от Cоvid-19.

В 16 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Количество болеющих превышает 2 тысячи в г.Киеве, Львовской, Черновицкой, Закарпатской и Ровенской областях, 1 тысячу — также в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Волынской областях, а ниже 50 — в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Всего за прошедшие сутки:

— в Винницкой области подтверждено 16 новых случаев заболевания Covid-19 и 19 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеют 603 человека (на 3 меньше, чем днем ранее);

— в Волынской области подтверждено 47 новых случаев заболевания Covid-19, один случай смерти и 46 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 836 человек, как и днем ранее;

— в Днепропетровской области — только 2 новых случая выздоровления, случаев заболевания и смерти не было, сейчас болеет 115 человек;

— в Донецкой области 1 новый случай заболевания, случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 498 человек;

— в Житомирской области 7 новых случаев заболевания, сейчас болеет 488 человек;

— в Закарпатской области 54 новых случая заболевания и 3 случая смерти, сейчас болеют 2 263 человека (на 51 больше за сутки);

— в Запорожской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не было, сейчас болеют 136 человек;

— в Ивано-Франковской области 45 новых случаев заболевания и 29 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 424 человек (на 16 больше за сутки);

— в Киеве 59 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 9 — выздоровления, сейчас болеют 3 677 человек (на 48 больше за сутки);

— в Киевской области 15 новых заболевших за сутки, 1 случай смерти, 2 человека выздоровели, сейчас болеют 1 223 человек (на 12 больше за сутки);

— в Кировоградской области 1 случай заболевания, 1 случай смерти и 1 — выздоровления, сейчас болеют 66 человек (на 1 меньше за сутки);

— в Луганской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не было, сейчас болеют 20 человек;

— во Львовской области подтверждено 104 новых случая заболевания Covid-19, 2 ранее заболевших умерли, 75 выздоровели, сейчас болеют 5 172 человека (на 27 больше за сутки);

— в Николаевской области 3 новых случая заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 1 — выздоровления, сейчас болеют 140 человек (на 1 больше за сутки);

— в Одесской области 18 новых случаев заболевания и 5 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 031 человек (на 13 больше, чем днем ранее);

— в Полтавской области 1 новый случай заболевания и 3 случая выздоровления, сейчас болеют 34 человека (на 2 меньше за сутки);

— в Ривненской области 82 новых случая заболевания, 29 человек выздоровели, сейчас болеют 2 034 человека (на 53 больше за сутки);

— в Сумской области 4 новых случая заболевания, сейчас болеют 68 человек;

— в Тернопольской области 32 новых случая заболевания и 23 — выздоровления, сейчас болеют 796 человек (на 9 больше за сутки);

— в Харьковской области 23 новых случая заболевания и 26 — выздоровели, сейчас болеют 1 054 человека (на 3 меньше за сутки);

— в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не было, сейчас болеют 11 человек;

— в Хмельницкой области 3 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 1 — выздоровления, сейчас болеют 228 человек (на 1 больше за сутки);

— в Черкасской области 9 человек заболели, сейчас болеют 127 человек;

— в Черновицкой области 16 новых случаев заболевания, 1 ранее заболевший умер, 59 человек выздоровели, сейчас болеет 2 612 человек (на 44 меньше за сутки);

— в Черниговской области 4 новых случая заболевания, сейчас болеет 419 человек.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 6 июля, выявлено 543 новых случая инфицирования коронавирусом, 13 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 327 выздоровели, сейчас болеет 26 078 человек, что на 203 больше, чем днем ранее.

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