На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска

На границе с Польшей 6 июля в 1:00 ночи возобновлена работа пункта пропуска «Грушев-Будомеж». По состоянию на утро границу пересекли всего 74 человека.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Пропуск легкового и грузового транспорта возобновлен сегодня в 1:00 ночи. На 8:00 границу здесь пересекли всего семьдесят четыре человека. Госпогранслужба возобновила работу этого пункта пропуска сразу же, как это стало возможным с польской стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Украины еще 20 мая приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать смежная сторона.

На границе с Польшей на сегодняшний день пока не осуществляется пропуск в пунктах «Смельница», «Угринов», «Устилуг». Украинские пограничники готовы возобновить работу этих пунктов сразу, как с польской стороны заработают ПП «Кросценко», «Долгобычув» и «Зосин» соответственно.

Функционирующие на данный момент пункты пропуска на границе со странами ЕС позволяют обеспечивать ритмичный пропуск имеющегося пассажиро-транспортного потока.

По состоянию на 6 утра сегодня очередей перед пунктами пропуска на участке границы со странами ЕС нет.