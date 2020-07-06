На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска

На границе с Польшей 6 июля в 1:00 ночи возобновлена работа пункта пропуска «Грушев-Будомеж». По состоянию на утро границу пересекли всего 74 человека.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
«Пропуск легкового и грузового транспорта возобновлен сегодня в 1:00 ночи. На 8:00 границу здесь пересекли всего семьдесят четыре человека. Госпогранслужба возобновила работу этого пункта пропуска сразу же, как это стало возможным с польской стороны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Украины еще 20 мая приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать смежная сторона.
На границе с Польшей на сегодняшний день пока не осуществляется пропуск в пунктах «Смельница», «Угринов», «Устилуг». Украинские пограничники готовы возобновить работу этих пунктов сразу, как с польской стороны заработают ПП «Кросценко», «Долгобычув» и «Зосин» соответственно.
Функционирующие на данный момент пункты пропуска на границе со странами ЕС позволяют обеспечивать ритмичный пропуск имеющегося пассажиро-транспортного потока.
По состоянию на 6 утра сегодня очередей перед пунктами пропуска на участке границы со странами ЕС нет.
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