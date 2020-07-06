В РФ выявили еще 6,6 тысяч заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России были выявлены 6 611 новых случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении местного оперативного штаба.

Общее число заболевших достигло 687 862 человек.

Число активных случаев (людей, которые находятся под медицинские наблюдением) достигло 223 237. Выздоровели за последние сутки 3 579 человек.

За последние сутки умерли 135 человек с подтвержденным COVID-19. Общее число летальных случаев с начала пандемии составляет 10 296.