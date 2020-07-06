В США почти 50 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Более 49 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлены в США за последние сутки, свыше 200 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в США зафиксировали 49 199 случаев заражения, скончался еще 271 пациент с COVID-19. Днем ранее эти показатели составляли 45 283 и 242 соответственно.
Согласно его информации, всего в США выявлено 2 888 730 случаев заражения COVID-19, выздоровели 906 763 человека, скончались 129 947.
Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали более 11,4 миллиона случаев заражения и свыше 534 тысяч смертей из-за COVID-19. Свыше 6,1 миллиона человек выздоровели.
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