Новые инфраструктурные проекты как локомотив экономики и трейдинга: какие тренды прогнозируют эксперты

Традиционно прибыльные сферы машиностроительства и транспорта меняют свои позиции на рынке. Причиной тому являются множество внешних факторов и стремительное развитие инноваций. Какие тренды прогнозируют эксперты? И в какие компании, занимающиеся производством машин для инфраструктурных проектов, стоит инвестировать трейдеру? Об этом поговорим с представителями крупнейшей Форекс-площадки BMFN.

Китайские коррективы в связи с мировой обстановкой

Кто реально «выиграл» от мировой карантинной паузы — это дата-центры. Проблемой оказались перегруженные сети, но эти вопросы также постепенно находят решение. Еще весной 2020 на BMFN приходили вести о том, что в КНР планируется нечто значительное. Согласно информации шанхайского провайдера Wind Info, доля компаний, работающих в сфере онлайн дата-центров выросла на 3,34%, компаний из области облачных вычислений — на 1,97%, а компаний, работающих в сфере big data — на 1,47% соответственно. И это только по китайскому и восточноазиатскому рынку в целом!

Сравнительно новый доклад от GF Securities показывает критическую нужду в инвестициях именно в энергоемкие и информационные технологии. Есть предположение, что Китай инвестирует более триллиона юаней (141 млрд долларов США) в проекты по направлениям:

ультравысоких напряжений;

новых зарядных станций для транспортных средств;

инфраструктуры под 5G;

центров big data;

искусственного интеллекта;

промышленного интернета;

высокоскоростных железнодорожных магистралей и intercity.

Причем вся сумма рассчитана на один лишь 2020 год и только в рамках одного континентального Китая.

Основные тренды машиностроительных компаний и транспорта: куда инвестировать трейдеру

В мире, где многие из старых корпораций вынуждены стремительно перепрофилироваться, трейдер должен знать, во что можно относительно безопасно вкладывать, с осторожными надеждами на будущий рост. Из всего разнообразия фирм, производящих машины для инфраструктурных проектов, Форекс-площадка BMFN.com рекомендует обратить внимание на следующие три.

Во-первых, это лидер американской тяжелой гусеничной техники Caterpillar. По совместительству, это один из крупнейших игроков на мировом рынке тяжелой машинерии. Акции предприятия показывают вполне четкий тренд вниз. Локдаун подкосил позиции компании, ведь тяжелые грейдеры, экскаваторы и подобная техника покупаются со сроком амортизации в десятки лет и зачастую в лизинг. В цифровом выражении Caterpillar упал в среднем на 27-28% по всем направлениям своей деятельности — от карьерных машин до разработок в сфере материаловедения.

Вторая компания, за которой стоит следить — Union Pacific. Это один из американских железнодорожных гигантов, плотно завязанный на торговой системе Северной Америки. Вслед за падением цен на нефть акции «Юнион Пасифик» ушли вниз на 16%, что чувствуется, однако меньше, чем в целом по отраслям, связанным с инфраструктурой. По репортажам ответственных лиц, из 20 грузовых категорий, с которыми работает UP, 15 показали в конце мая большую загрузку, чем за предыдущий месяц, в основном за счет машинерии и перевозки зерна как раз в разгар страды. Это самые оживленные показатели за предыдущие 11 недель.

Третья корпорация, за которой стоит наблюдать согласно бюллетеню BMFN – Equinix. Крупный игрок на рынке дата-центров показывает к июню совместно с Digital Realty Trust средний рост акций около 17%. А в майском пике доходило и до 30%. Это показывает явную перспективность всего направления дата-центров. Мир уходит в «облако», мощностей не хватает, и именно эти корпорации будут во многом задавать тон Форексу.

Об этом и многих других трендах Форекса, макроэкономики можно узнать в дайджесте BMFN, а также в аналитических выкладках этого уважаемого североамериканского ресурса, посвященного различным сферам биржевой активности.