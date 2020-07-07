Встреча в Нормандском формате может пройти в Берлине в августе

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате в Берлине в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

«Следующая встреча лидеров политических лидеров четырех стран Нормандского формата в Берлине, по большому счету, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен „Париж“ (договоренности в Париже в декабре 2019 года — Ред.). Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.